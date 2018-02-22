Саакашвили назвал Порошенко "барыгой у корыта"

"Обезумевший от страха барыга, который боится, что его отгонят от корыта!" — так о президенте Украины на своей странице в соцсети написал Михаил Саакашвили.

Экс-губернатора Одесской области выслали из Незалежной на минувшей неделе. Опального политика посадили на самолет, отправили в Польшу и запретили возвращаться как минимум три года, передает "Россия 24". Сейчас он в Нидерландах, где получил право на временное проживание и работу. Но обещает скоро вернуться на Украину.

Саакашвили не объясняет, зачем рвется к "корыту", у которого, по его же словам, так удобно расположился Порошенко, но обещает носить ему передачи в тюрьму "в память о былых студенческих годах".