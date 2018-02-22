CAS отменил слушания по делу керлингиста Крушельницкого

Спортивный арбитражный суд принял решение отменить слушания по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, чьи допинг-пробы дали положительный результат. Ранее россиянин заявил, что не видит смысла в подобном заседании.

Представители Спортивного арбитражного суда объяснили свое решение тем, что все стороны, участвующие в этом деле, просили CAS отменить слушания, сообщает "Интерфакс".

Дальнейшая судьба Александра Крушельницкого прояснится 22 февраля. Спортивный арбитражный суд позднее обнародует решение по российскому керлингисту. Напомним, что Крушельницкий и Брызгалова в ближайшее время планируют вернуть бронзовые медали, завоеванные на Олимпийских играх в Южной Корее.