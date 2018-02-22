Пожар на юге Москвы: один человек погиб, 13 спасены

На юге Москвы один человек погиб, 13 были спасены во время пожара в квартире жилого дома. О происшествии СМИ сообщил источник в экстренных службах города.

По предварительным данным, загорелись мебель и личные вещи в квартире на третьем этаже дома, расположенного по адресу Днепропетровская улица, дом 19. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. В результате ЧП один человек погиб, передает ТАСС. Во время тушения огня из соседних квартир и расположенных выше этажей были спасены 13 человек, в том числе один ребенок.

Как уточняется, огонь вспыхнул в коридоре и комнате. К настоящему времени пожар потушен.