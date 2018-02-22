Водителю автобуса дали по году тюрьмы за каждую жертву ДТП

За гибель 19 человек в ДТП к 20 годам тюрьмы приговорен водитель автобуса. Суд аргентинской провинции Мендоса признал его виновным в "простом убийстве с возможным умыслом" и причинении тяжкого вреда здоровью. Судья Франциско Сануэса пожизненно лишил виновника аварии водительских прав.

Следствие установило, что в момент ДТП автобус, выехавший из города Мендоса в Сантьяго-де-Чили, двигался со скоростью 100 километров в час, сообщает ТАСС. При этом разрешенная скорость на горном участке была всего 40 километров в час.

Водитель автобуса потерял контроль над машиной из-за нарушений ПДД и плохих погодных условий. В салоне попавшего в аварию автобусе было 40 человек. 19 из них погибли, а 21 пострадал. При этом пассажиры до ДТП просили водителя снизить скорость движения. Но он отказался это делать, опасаясь опоздать в чилийскую столицу.