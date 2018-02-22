Девушка укусила бросившегося спасать ее из ледяной реки мужчину

Инцидент в центре Красноярска. Из незамерзающего зимой Енисея спасатели вытащили девушку. Девушка бросилась в воду у кафе "Балкон" на набережной. Когда за ней кинулся один из очевидцев происшествия, то девушка стала отбиваться от него и даже укусила.

Утонуть жительнице Красноярска не дали подоспевшие к ней на катере спасатели, сообщает "Интерфакс". Пострадавшая получила переохлаждение. До прибытия скорой помощи девушку отогревали в кафе. Причины своего зимнего купания в реке она объяснить не смогла.