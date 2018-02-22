В аварии с бетономешалкой в Петербурге тяжело пострадал водитель автобуса

22 февраля 201808:32
В аварии с бетономешалкой в Петербурге тяжело пострадал водитель автобусаЧитайте нас в Telegram
На набережной реки Фонтанки у дома 151 в Санкт-Петербурге столкнулись пассажирский автобус и бетономешалка КамАЗ. Это произошло на пересечении с Лермонтовским проспектом. Водитель автобуса был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, один пассажир автобуса получил легкие травмы.
Движение по Египетскому мосту к центру города после ДТП было перекрыто, сообщает РИА Новости.
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