В аварии с бетономешалкой в Петербурге тяжело пострадал водитель автобуса

На набережной реки Фонтанки у дома 151 в Санкт-Петербурге столкнулись пассажирский автобус и бетономешалка КамАЗ. Это произошло на пересечении с Лермонтовским проспектом. Водитель автобуса был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, один пассажир автобуса получил легкие травмы.

Движение по Египетскому мосту к центру города после ДТП было перекрыто, сообщает РИА Новости.