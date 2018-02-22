Москвич превратил свой дом в оружейную мастерскую и накролабораторию

36-летнего москвича задержала подмосковная полиция. Его заподозрили в хранении оружия и наркотиков. В доме мужчины были обнаружены конструктивно схожие с автоматом Калашникова, пистолетом Макарова, стволом к РПК предметы. А также глушитель для бесшумной стрельбы, 900 патронов и 2,5 килограмма гашиша.

Загородный дом москвича был приспособлен под нарколабораторию, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Здесь же стояли станки для ремонта и изготовления оружия.