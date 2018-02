Госдеп США: около нашего посольства в Подгорице произошел "небольшой взрыв"

В Госдепартаменте США подтвердили информацию о "небольшом взрыве" возле американского посольства в столице Черногории Подгорице, передает ТАСС.

Как сообщила руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт в Twitter, дипмиссия США в Подгорице "подтвердила, что 22 февраля около американского посольства произошел небольшой взрыв примерно в полночь по местному времени. В настоящее время в посольстве ведется внутренняя проверка с целью убедиться в обеспечении безопасности всего персонала", — отметила Науэрт.

.@USEmbassyMNE confirms there was a small explosion near the U.S. Embassy compound at approximately midnight local time on February 22. The Embassy is currently conducting an internal review to confirm the safety of all staff.