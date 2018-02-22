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22 февраля 201808:50

Госдеп США: около нашего посольства в Подгорице произошел "небольшой взрыв"
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В Госдепартаменте США подтвердили информацию о "небольшом взрыве" возле американского посольства в столице Черногории Подгорице, передает ТАСС.

Как сообщила руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт в Twitter, дипмиссия США в Подгорице "подтвердила, что 22 февраля около американского посольства произошел небольшой взрыв примерно в полночь по местному времени. В настоящее время в посольстве ведется внутренняя проверка с целью убедиться в обеспечении безопасности всего персонала", — отметила Науэрт.

По ее словам, сотрудники посольства тесно взаимодействуют с полицией для выявления нападавшего или нападавших.

Газета The New York Times сообщила ранее, что взрывное устройство на территорию посольства в Подгорице бросил неизвестный мужчина. В результате взрыва погиб сам атаковавший, других жертв и пострадавших нет. Здание посольства повреждено не было.

Посольство США в Черногории не рекомендует своим гражданам находиться в районе дипломатического представительства до дальнейшего распоряжения.

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