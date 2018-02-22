Госдеп США: около нашего посольства в Подгорице произошел "небольшой взрыв"Читайте нас в Telegram
В Госдепартаменте США подтвердили информацию о "небольшом взрыве" возле американского посольства в столице Черногории Подгорице, передает ТАСС.
Как сообщила руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт в Twitter, дипмиссия США в Подгорице "подтвердила, что 22 февраля около американского посольства произошел небольшой взрыв примерно в полночь по местному времени. В настоящее время в посольстве ведется внутренняя проверка с целью убедиться в обеспечении безопасности всего персонала", — отметила Науэрт.
.@USEmbassyMNE confirms there was a small explosion near the U.S. Embassy compound at approximately midnight local time on February 22. The Embassy is currently conducting an internal review to confirm the safety of all staff.— Heather Nauert (@statedeptspox) 22 февраля 2018 г.
По ее словам, сотрудники посольства тесно взаимодействуют с полицией для выявления нападавшего или нападавших.
Газета The New York Times сообщила ранее, что взрывное устройство на территорию посольства в Подгорице бросил неизвестный мужчина. В результате взрыва погиб сам атаковавший, других жертв и пострадавших нет. Здание посольства повреждено не было.
Посольство США в Черногории не рекомендует своим гражданам находиться в районе дипломатического представительства до дальнейшего распоряжения.
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