Центробанк утвердил план санации "Советского" банка

План оздоровления банка "Советский" из Санкт-Петербурга утвердил Банк России. Функции временной администрации банка с 22 февраля 2018 года возложены на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Временная администрация проведет анализ финансового положения банка для определения перспектив дальнейшей реализации мер по предупреждению банкротства, сообщает пресс-служба Центробанка. В задачи Фонда консолидации банковского сектора входит обеспечение бесперебойной деятельности банка по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств.

Один из старейших российских банков "Советский" станет четвертой кредитной организацией, которую вслед за банком "Открытие", Бинбанком и Промсвязьбанком оздоровят по новой схеме.

"Советский" пытались возродить с 2015 года. Сначала к этому был привлечен банк "российский капитал", получивший на это средства на поддержание ликвидности. Позже победителем конкурса на санацию петербургского банка стал Татфондбанк. Но последний рухнул сам.