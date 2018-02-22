Горнолыжник Хорошилов остался без медали в слаломе

В южнокорейском Пхенчхане продолжаются Олимпийские игры. Очередной комплект наград разыграли в горнолыжном спорте. В дисциплине слалом побед одержал швед Андре Мюрер, россиянин Александр Хорошилов занял 17-е место.

По сумме двух попыток Мюрер показал результат 1 минута 38,99 секунды. Вторым стал швейцарец Рамон Ценхойзерн (отставание 0,34 секунды), третьим — австриец Михаэль Матт (+0,67). Отставание Хорошилова составило 1,74 секунды. Другой россиянин Иван Кузнецов не смог завершить первую попытку.

После заездов Хорошилов после финиша пошутил, что хотел бы попробовать себя в керлинге. "Да я бы еще четыре Олимпиады прошел, но остальные в керлинге, наверное, уже, там можно подольше протянуть, — сказал Хорошилов, которого цитирует РИА Новости. — Если серьезно, хочу, конечно, поехать в Пекин, но все зависит не только от моего желания. Буду стараться максимально, но ребята молодые уже все-таки поджимают в слаломе. Посмотрим, как у них сложится в дальнейшем карьера. Ребята действительно едут очень хорошо, и я им желаю удачи".