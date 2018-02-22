Водитель грузовика с отказавшими тормозами устроил "слалом" на трассе в Казахстане

Водитель грузового автомобиля сориентировался в обстановке и сумел не стать виновником ДТП – инцидент, произошедший в четверг, 22 февраля, на трассе Тараз – Шымкет в Казахстане, попал в объектив регистратора.

Автор видео обогнал "Урал", после чего затормозил перед скоплением фур, вынужденных остановиться на трассе из-за аварии, заблокировавшей проезд.

Пару секунд спустя между легковушкой, из которой велась съемка, и "отбойником" пронесся грузовик с отказавшими тормозами, которому удалось разминуться со всеми транспортными средствами и благополучно остановиться.

В результате инцидента никто не пострадал, а пользователь, разместивший запись в сети, признался, что он и его попутчик собираются отпраздновать второй день рождения.