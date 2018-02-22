Боец ММА Бельтран: после Харитонова хочу встретиться с Мальдонадо

Американский боец смешанных единоборств Джоуи Бельтран прибыл в Екатеринбург на бой с известным российским супертяжеловесом Сергеем Харитоновым. Бельтран известен по участию в турнирах UFC, Bellator, KOTC, Strikeforce, был претендентом на титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

Бой пройдет 25 февраля и станет главным событием турнира Russian Cagefighting Championship. Американец очень рассчитывает проявить себя перед российскими зрителями и надеется не только на победу, но и на то, что успех даст ему шанс на чемпионский бой.

"Я первый раз в России, в стране, которая славится сильными, гордыми, трудолюбивыми людьми, — сказал Бельтран по приезду. – Русские бойцы известны своим боевым духом, поэтому я вдвойне рад встретиться с Харитоновым, — одним из лучших представителей мировых смешанных единоборств. Я давно слежу за выступлениями Сергея, еще с тех пор, когда он выступал в японском промоушене Pride".

По словам американца, он знает, что Харитонов "невероятно силен, разносторонне технически развит": "Но его лучший навык — мощный удар. Знаю, что очень много зрителей будут поддержать своего соотечественника. Но, я уверен, что приобрету много болельщиков в вашей стране после нашего боя с Сергеем. В бою с ним я рассчитываю на свою железную волю и решимость".

Бельтран подчеркнул, что прошел хорошую подготовку: "Но из моего большого опыта выступлений в топовых промоушенах я вынес одно. На самом деле не важно, с кем ты готовишься, или кто секундирует тебе в момент боя. Важно, какие мысли в голове, какой твой внутренний настрой перед боем. Что касается меня: я спокоен и хладнокровен, я готов. Сергею перед боем скажу: "Для меня большая честь разделить с тобой ринг, давай покажем красивый бой!"

"Я приехал, чтобы сделать свою работу: устроить шоу для России, одержать победу и вернуться, чтобы сделать это снова!Я знаю, что победа над Харитоновым будет означать подъем в моей карьере. После я хотел бы взять реванш у Фабио Мальдонадо. Я знаю, что он успешно выступает в России. В 2013 году, когда мы сражались в Бразилии, я чувствовал, что был лучше него. И я хотел бы провести реванш с ним именно в вашей стране. Это было бы настоящее зрелище", — сказал американец.