Завершилась олимпийская программа в лыжном двоеборье

На Олимпиаде в Пхенчхане один за другим завершают свои медальные программы отдельные дисциплины. Последний комплект наград разыграли двоеборцы. В командном турнире победу праздновали спортсмены Германии, которые опередили всех в прыжках на лыжах с трамплина и лыжной гонке.

Борьбы в финале не получилось: немецкие двоеборцы с самого старта захватили лидерство и по ходу лыжных гонок опережали своих конкурентов более чем на минуту. На финише время сборной Германии – 46 мин. 9,8 сек. Вторым были двоеборцы Норвегии, третьими – австрийцы. Россияне в этом виде программы участия не принимали.