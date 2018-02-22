Миллион тюльпанов, боевые сани и салют: выходные в Москве удивят

В День защитника Отечества москвичи смогут полюбоваться вечерним салютом, а днем в столичных парках горожан ждет большая праздничная программа: реконструкция сражений мировых войн, состязания в силе и ловкости, гонки на боевых санях, полевые кухни и многое другое.

До календарной весны остается ровно неделя. В Аптекарском огороде она, кажется, уже наступила. Миллион, миллион алых тюльпанов здесь распустилось в одно мгновение. И не только алых. Ароматы головокружительные. Увидеть это своими глазами можно с 23 февраля на крупнейшей выставке тюльпанов "Репетиция весны".

Здесь собраны наиболее эффектные и редкие виды тюльпанов. Например, самые черные в мире под названием "Королева ночи" и самые пестрые. Поразят они и своими ароматами. Одни пахнут арбузами, другие карамелью, третьи яблоками. Помимо тюльпанов будет много и других весенних цветов: нарциссы, крокусы, гиацинты, ландыши, сирень, сакура, магнолии и многие-многие другие.

Конечно, в выходные пройдет и много мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Уже с 22 февраля в парке "Патриот" посетителей ждут экспозиции по истории российских войск, занятия по конной езде, стрельбе и многое другое. А 24-25 февраля посетители смогут стать свидетелем главных боев Первой и Второй мировых войн. Там пройдут масштабные исторические реконструкции.

Узнать историю кадетских училищ можно будет в Манеже на выставке "Честь родного погона". Специально для нее из коллекций музеев разных стран собрали несколько сотен экспонатов: фотографии, документы и картины, посвященные юности будущих военных.

Пройдет в эти выходные и много развлекательных программ. Например, в Сокольниках столичных экстремалов ждет фестиваль боевых саней. К участию принимаются те, кто сможет придумать необычный проект саней. Превратить тюб в танк, самолет или космический корабль. Потом надо будет еще и весело скатиться на нем с горы.

В Лианозовском парке ждут самых сильных. Тех, кто не побоится посостязаться в армрестлинге и сможет поднять тяжелые гири. После такой физической нагрузки можно будет отдохнуть и даже порыбачить на Большом Воронцовском пруду.

Свои силы можно будет попробовать и в Перовском парке — сдать нормы ГТО. Примером для вас будут служить настоящие богатыри, которые придут в парк, чтобы показать захватывающее силовое шоу. Кроме того, весь день там будут работать шеф-повара, которые не только угостят блюдами полевой кухни, но и создадут съедобный танк.

Не удивляйтесь, если увидите 24 февраля на катке ВДНХ больше тысячи спасателей в экипировке. Каждый год здесь собираются на флешмоб сотрудники МЧС. Спасатели поделятся своими умениями и проведут показательное выступление по пожарному кроссфиту. Много развлечений будет и для детей. С ними весь день будут работать огнеборцы, облаченные в форму начала XX века.

Ну и, конечно, не пропустите праздничный салют. Лучше всего он будет виден с Лужнецкой набережной и Поклонной горы. Начнется пиротехническое шоу в 21 час и продлится 10 минут.