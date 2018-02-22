Навальному вручили протокол и отпустили

Оппозиционера Алексея Навального отпустили из ОВД после составления протокола, об этом он написал в своем Twitter.

Отпустили меня до суда. Когда суд — неизвестно. — Alexey Navalny (@navalny) 22 февраля 2018 г.

Навального задержали ранее в четверг, когда он выходил от стоматолога, и доставили в отдел полиции "Якиманка". Оппозиционеру вручили протокол о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 статьи 20.2 (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

28 ноября при проведении незаконной акции полиция задержала Навального, его доставили в ОВД, но затем отпустили без составления протокола.