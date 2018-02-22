Зима упирается: Россия встретит весну 20-градусными морозами

В первые после Масленицы праздничные выходные дни погода в Центре европейской части России обещает быть по-зимнему погожей, тихой, умеренно морозной и солнечной. При этом, на фоне высокого атмосферного давления, ночные температуры для большинства регионов европейской части России будут близки к самым низким для текущей зимы, среднесуточная температура воздуха сохранится ниже климатической нормы на 8-10°, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве и области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы будет понижаться до -19…-22°, днем термометры покажут -8…-11°.

В Санкт-Петербурге в пятницу и субботу будет тихо, малооблачно и морозно, днем -9…-12°, по ночам -17…-20°. В воскресенье, благодаря приближению атмосферного фронта с запада, атмосферное давление понизится, небосвод над Северной столицей закроют облака, усилится южный ветер до 5-10 м/с, местами пройдет небольшой снег, и потеплеет на 3-4°.

В Черноземье зима тоже останется полноправной хозяйкой. В дневные часы температура здесь не поднимется выше отметки -8°, а по ночам в большинстве областей будет понижаться ниже -20°. В субботу, благодаря влиянию атмосферного фронта на юге Воронежской, Липецкой и Белгородской областей пройдёт небольшой снег.

На Верхней позиция антициклона останется незыблемой. В Нижнем Новгороде и Кирове днём -12…-15°, солнечно и без осадков. По ночам морозы будут крепчать до -22…-25°. На Средней Волге в пятницу тоже морозно, в субботу, благодаря влиянию атмосферного фронта с юга, ненадолго потеплеет на 3-5 градусов. В Пензе и Саранске в пятницу и воскресенье днём -11…-14°, в субботу -7…-10°, пройдет небольшой снег.

В большинстве регионов Предуралья выходные дни будут солнечными, но морозными. В Перми днем -12…-15° по ночам -24…-27. На Юге Башкирии и в Оренбургской области в воскресенье, благодаря влиянию волнового циклона с юга, пройдут снегопады, заметно потеплеет. В Оренбурге в пятницу и субботу днём -13…-15°, в воскресенье -4…-7°.

Характер погоды южных регионах европейской части России будет определять атмосферный фронт, в большинстве регионов пройдут осадки в виде дождя и местами с мокрым снегом, усилится ветер. В Волгограде и Ростове-на Дону днём -6…-9°, по ночам –12…-16°, снегопады, метель. В Симферополе, Краснодаре, Ставрополе днём +5…+9°, временами дождь. В Махачкале +12…+15°, без существенных осадков.

На Урале антициклон обеспечит солнечную, морозную, без осадков погоду. В Челябинске, Кургане и Тюмени -13…-16°, по ночам -23…-27°.

На юге Западной Сибири тоже морозно. В Омске днём -12…-15° по ночам -22…-14°, на погоду в Новосибирской области окажет влияние атмосферный фронт, в Новосибирске -7…-10° временами пройдет небольшой снег по ночам не ниже — 18°.

На юге Дальнего Востока существенных изменений в характере погоды не произойдёт. На фоне высокого атмосферного давления обойдется без существенных осадков, в облаках время от времени будет появляться солнце. В Благовещенске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре -11…-14°, во Владивостоке -7…-10°. В Южно-Сахалинске -5…-7°, благодаря влиянию циклона пройдут снегопады.