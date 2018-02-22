"Реверс" с риском для жизни: Театр мюзикла решился на эксперимент

На сцене Московского театра мюзикла эксперимент — столичной публике представили необычный спектакль "Реверс". В одной постановке создатели решили объединить сложнейшие цирковые номера, рискованные воздушные трюки и современную хореографию, а еще сделать зрителей участниками представления.

Уникальная возможность оказаться за кулисами Театра мюзикла. Сорежиссер и одновременно актриса спектакля Ирина Дрожжина завершает образ. Несколько минут до премьеры, но волнения, признается, нет — позади четыре месяца подготовки.

"Абсолютно уверена в таланте труппы, совершенно потрясающие артисты, которые поддерживают друг друга на сцене", — говорит режиссер-постановщик Ирина Дрожжина.

"Реверс" — это экспериментальная постановка. Смешение хореографии, акробатики, циркового искусства. Актеры выполняют сложнейшие трюки без страховки. Хореограф спектакля — Дебра Браун из Канады, в ее карьере 14 постановок для Cirque du Soleil.

"Поскольку я не говорю на русском, мы работали с артистами посредством языка тела. Концепция спектакля принадлежит Андрею Кольцову и Ирине Дрожжиной. Их идея в том, что это спектакль о добре и зле, о светлой и темной стороне каждого человека", — рассказывает хореограф Дебра Браун.

Главные декорации — лестница и двери. По сюжету герои оказываются запертыми в пространстве и ищут из него выход. По замыслу — и это отражено в названии "Реверс" — поиски отбрасывают персонажей назад в воспоминания о своем детстве.

Первыми в это замкнутое пространство попадают зрители. Оказавшись в зале, они неосознанно становятся участниками театрального действия. По замыслу авторов, зритель должен прочувствовать весь спектакль вместе с героями.

Для труппы это первый театральный опыт. Среди актеров люди самых разных профессий. Главное — владение пластическим языком.

"Мы взяли ребят, у которых феноменальные данные, которые не знают пределов своих возможностей. На наших глазах свершилось чудо — из ребят, которые еще вчера преподавали в залах или танцевали в шапку, как говорится, выросли такие артисты", — говорит режиссер-постановщик Андрей Кольцов.

Московский театр мюзикла пошел на большой эксперимент. "Реверс" стирает границы между драматическим и пластическим театром и не оставляет зрителя равнодушным.