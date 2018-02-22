Очередная причуда: ДНК-тест не подскажет человеку лучшую диету для потери веса

Диеты всегда были неразрывно связаны с модой. Вчера люди увлекались кефирной диетой, а сегодня на авансцене грейпфрутовая. Стоит одному веянию потерять благосклонность желающих похудеть, как тут же его место занимает другое.

Недавнее новшество — метод потери веса, основанный на ДНК-тесте. Различные компании предлагают потребителям заплатить кругленькую сумму и провести простой геномный анализ, результаты которого якобы покажут, какая диета сможет привести тело человека к желаемым формам.

Представители таких компаний утверждают, что генетический код человека может содержать в себе информацию о склонности человека к ожирению, а диеты, которые они предлагают, помогут этому противостоять. Вариантов множество: например, одним предлагают рацион питания с низким содержанием жира и утверждают, что именно он окажется полезным, другим прописывают диету с низким содержанием углеводов и обещают, что именно она поможет человеку сбросить вес.

Между тем недавнее исследование показало: диеты, основанные на анализе ДНК, могут быть всего лишь очередной причудой. Специалисты Стэнфордского университета предложили 609 взрослым людям с избыточным весом сесть на одну из двух диет: с низким содержанием жира или с низким содержанием углеводов. Возраст участников варьировался от 18 до 50 лет.

Также участники сдали генетический анализ и прошли тест, показывающий, являются ли люди "устойчивыми к инсулину". То есть отвечает ли их организм должным образом на гормон инсулин, который определяет, насколько легко организм усваивает глюкозу из пищи. Предыдущие работы показали: люди с большей инсулинорезистентностью вероятнее похудеют на диете с низким содержанием углеводов, так как она поставляет в организм меньше глюкозы, чем диета с низким содержанием жира (в ней углеводов больше).

Используя данные ДНК-теста и оценивая ряд других биологических параметров, учёные изучали гипотезу того, что одни диеты могут лучше других помочь конкретным людям избавиться от лишних килограммов.

Обеим группам в течение года удалось сбросить вес благодаря новым привычкам питания: в среднем участники потеряли чуть более пяти килограммов, сидя на питании с низким содержанием жира, и шесть килограммов — с низким содержанием углеводов.

Но разница между тем, сколько людей в среднем потеряли в весе, была настолько мала, что исследователи не посчитали её статистически значимой. Когда они сравнивали результаты генетического анализа людей обеих групп, они не обнаружили никакой корреляции.

Ведущий автор исследования Кристофер Гарднер (Christopher Gardner) говорит, что смысл работы был не в том, чтобы сравнить две диеты и выяснить, какая из них окажется более успешной. Цель исследования состояла в том, чтобы выяснить, могут ли какие-либо факторы предсказать людям успех одной из двух диет. Иными словами, определить, кому подходит конкретно эта диета?

Оказалось, что назначение диеты, которая соответствует генетическому коду или резистентности к инсулину, также не может гарантировать успехи в потере веса. По данным исследования, ни генетическая предрасположенность, ни резистентность к инсулину не помогли определить, какая диета была бы лучшей для определённого человека.

То есть генетика человека никаким образом не влияла на то, сколько лишних килограммов потерял человек, и выбор диеты здесь не играл никакой роли. Гены человека фактически не влияли на то, насколько хорошо работали определённые диеты, что противоречит утверждению некоторых компаний о "персонализированном питании".

Люди сбрасывали вес благодаря диетам в принципе, независимо от того, на что указывала их генетика. То есть секрет успеха определённого рациона питания не зашифрован в генетическом коде человека. Или, по крайней мере, этот код ещё не был расшифрован настолько, чтобы можно было действительно говорить о пользе той или иной диеты для какого-то конкретного человека.

Впрочем, считают специалисты, в будущем ситуация может измениться. Выбор диеты, по мнению экспертов, когда-нибудь может стать более индивидуализированным, но пока этот день не настал.

Специалисты по-прежнему советуют разнообразить своё питание большим количеством овощей и фруктов – такой совет точно окажется полезным для всех людей. Сбалансированное питание – та самая золотая середина, которая никогда не выйдет из моды. Другие сугубо научные советы по этой тематике описаны в специальном разделе проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru).

Результаты исследования, развенчивающего очередной модный миф, представлены в научном издании Journal of the American Medical Association.

Ранее мы также рассказывали о том, что модные безглютеновые диеты приносят больше вреда, чем пользы, а "западная диета" изменяет работу генов и гиперактивирует иммунную систему.