Российских журналистов не пустили на тренировку чешской сборной по хоккею

23 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане хоккеисты из России встретятся со сборной Чехии. Накануне важного матча команды провели тренировочные занятия, одно из которых не обошлось без происшествий, сообщает "Россия 24".

Представители чешской сборной запретили российским журналистам снимать на камеры занятие их команды, несмотря на то, что тренировка была открытой.

Операторов и корреспондентов попросили покинуть тренировку, мотивируя это тем, что тренерский штаб команды имеет право не раскрывать перед соперником нюансы тактической подготовки.

Прямую трансляцию встречи смотрите на сайте Вести.Ru. Начало в 10.30.

21 февраля в четвертьфинале россияне обыграли команду Норвегии со счетом 6:1.