"Судьба человека" 23 февраля: армейские дневники и самое большое искушение Никиты Михалкова

Каждый мужчина должен отслужить в армии. "В армии прошли счастливейшие дни моей жизни", — в программе "Судьба человека" с Дмитрием Корчевниковым рассказал режиссер Никита Михалков. Он пошел служить, когда ему было 27 лет. Свои армейские дневники он держал в секрете почти пятьдесят лет. Если бы эти тайные записки обнаружили, это могло бы стоить ему карьеры.

В канун Дня защитника Отечества Борис Корчевников приглашает зрителей открыть эти дневники и узнать о неизвестной части судьбы режиссера Никиты Михалкова. Актер и режиссер в программе рассказал о своем самом большом искушении. Кто-то потерял во время майского призыва его военный билет. И если бы он его случайно не увидел в армейском туалете, то не было бы такого допризывника как Никита Михалков. И тут он вспомнил слова своей мамы: если тебе что-то катится в руки, возьми и подумай, сколько человек от этого не отказалось бы. Если больше пять, то откажись.

Приписали Никиту Михалкова, как диссидента, хотя диссидентом он никогда не был, в стройбат в Навои. Было ли причиной его зачисления в диссиденты письмо дочке члена Политбюро ЦК КПСС Ольге Полянской или зачистка Москвы перед визитом Ричарда Никсона, история умалчивает. Но пришлось Михалкову снова писать — заявление о желании служить на Камчатке. И отправился он на службу в самую дальнюю точку СССР, ходил на крейсере по Тихому океану. О том, где он, даже его отец Сергей Михалков ничего не знал.

Никита Михалков служил старшиной первой статьи на флоте. В армии Михалков научился в бане мыться в одежде. Вначале стиралось то, что сверху, а потом, понемногу раздеваясь и стирая бельё, уже можно было переходить к гигиене тела.

"Там нельзя быть Никитой из кино. Там очень быстро люди раскрываются, — отмечает режиссер. – Я только бросил курить. И меня стали посылать, раз не куришь, то за спичками, то еще за чем. И я бегал так по 500 метров туда-сюда. На шестой раз я попросил сигаретку. Сбегай, сказали мне. Нет, у меня перекур".

На лыжах и на нартах ему приходилось ездить по непроходимой тайге. Это был 117-суточный поход по местам боевой славы революционера Чубарова.

"Закон тундры – тебя никто никогда не ждет", — произнес в программе Никита Михалков.

Михалков рассказал, как он остался один в тундре с чужими собаками и нартами. Это было его самое большое возрождение и возвращение к жизни.

Подробности в программе "Судьба человека" с Дмитрием Корчевниковым 23 февраля на канале "Россия".