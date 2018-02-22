Московскую олимпиаду по химии выиграл незрячий школьник

Победителем московской олимпиады по химии впервые стал незрячий школьник. Теперь Даниил Гаранин будет представлять столицу на всероссийском этапе. Его успех стал еще и поводом для обсуждения проблемы: по закону незрячих на химический факультет не берут, а Данил мечтает учиться в университете. Мэр Сергей Собянин уже пообещал содействие.

О своем триумфе на этапе Всероссийской олимпиады по химии Даниил Гаранин говорит так спокойно, что кажется, будто победа досталась ему легко. На самом деле к этой цели школьник упорно шел два года. В буквальном смысле наощупь штудировал учебники и научные труды.

"Я занимался с учителями и сам. В прошлом году я был призером городского этапа, а в этом году стал победителем", — рассказывает Даниил Гаранин.

Даниил увлекся химией четыре года назад. Школьник нашел в Сети статью про опыты. Из любопытства начал читать и уже не смог остановиться. Родителям Дани сразу стало понятно: это увлечение всерьез и надолго.

- Для нас, конечно, это была потрясающая новость. Мы безумно рады, что он добился, ну, пока промежуточного успеха.

- Сколько он растет, мы все время им гордимся. Он всегда нас радует. Он и в шахматы хорошо играл всегда. Первое место по России занял в 2014 году.

Даниил учится в школе-интернате для слабовидящих. Мальчик стал настоящим любимцем среди всех учителей.

"Он на грани гениальности. А все гениальные люди немного необычные как в обучении, так и в поведении. Иногда он такие вопросы задает, которые меня в тупик ставят и заставляют возвращаться к химии, когда я учился в институте", — говорит Иван Вишневецкий, директор ГБОУ школа-интернет №1 для обучения и реабилитации слепых города Москвы.

"На самом деле химия — это наука, в которой легко задать вопрос, на который сложно найти ответ. Любой может задать такой вопрос. Смешать что-нибудь и думать потом 10 лет, что получится", — считает Даниил Гаранин.

Даниил в этом году заканчивает школу. Его мечта — поступить на химический факультет Московского государственного университета. Но сейчас закон запрещает незрячим обучаться на химфаке. Помочь выпускнику пообещал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Переговорю с ректорами профильных вузов о том, как ему поступить, и договоримся с потенциальным работодателем — компанией "Биокад", чтобы он проходил стажировку во время учебы", — написал Сергей Собянин на своей страничке в соцсетях.

С теорией у Даниила все в порядке, а вот с настоящими опытами могут возникнуть проблемы. Но учителя уверены: в будущем из него получится прекрасный ученый.

"Как можно передать знания человеку? На слух или с помощью записей. Даже графики и формулы для слабовидящих не такая большая проблема, потому что можно не только написать на бумаге, но и нацарапать, почувствовать наощупь", — уверен Александр Белов, тренер московской команды на олимпиаде по химии.

В конце марта Даниил поедет в Архангельск на Всероссийскую олимпиаду по химии. О своих шансах на успех он говорит скромно: попытаюсь сделать, что возможно. Но уже сейчас понятно, что его имя мы услышим еще не раз.