Тема:
Генетика растений и животных 4 часа назад
Цветные бактерии помогут "вырастить" нетоксичные краски
Колония флавобактерий диаметром два сантиметра, выращенная в питательной среде и модифицированная для изменения цвета.
Фото University of Cambridge.
У многих бактерий репутация, мягко говоря, не самая хорошая. Однако современные методы позволяют учёным "вербовать" даже самые вредные микроорганизмы, чтобы те приносили пользу человечеству. Так, бактерии могут очищать воду, помогать людям в обнаружении мин или вырабатывать электричество.
Исследователи из Кембриджского университета (Великобритания) совместно с голландской биотехнологической компанией Hoekmine BV нашли бактериям ещё одно интересное применение. По мнению команды, микроорганизмы помогут в создании нового класса красок и покрытий.
В пресс-релизе авторы поясняют, что использовали флавобактерии (Flavobacterium), колонии которых, как правило, окрашены в яркие цвета с металлическим отливом.
Однако эту яркость обеспечивает не пигмент, а уникальная внутренняя структура колоний, которые отражают волны света определённой длины. Тот же процесс определяет красивые переливы крыльев бабочек и перьев павлинов. Однако до сих пор исследователи не могли понять, как именно эти структуры "спроектированы".
Для этого пришлось взломать генетический код бактерий. Ведущий автор работы Виллас Эгеде Йохансен (Villads Egede Johansen) поясняет: зная, какие гены отвечают за окраску, можно будет воссоздать наноструктуры, созданные природой, и затем использовать их в производстве.
"Это первое систематическое исследование генов, лежащих в основе структурных цветов – не только в бактериальной, но и в любой живой системе", — поясняет исследователь.
Чтобы определить нужные гены, команда создавала флавобактерии с разного рода мутациями, а затем сравнивала оптические свойства и анатомические особенности колоний с контрольной группой.
В итоге одна из модификаций привела к желаемому результату: исследователи изменили способность микроорганизмов двигаться, что повлияло на "геометрию" колонии. В результате поменялся и цвет: вместо исходного, металлического зелёного, колония смогла принимать любой цвет из видимого спектра, от синего до красного.
Также учёным удалось модифицировать бактерии таким образом, чтобы их цвет потускнел или даже полностью исчез.
"С прикладной точки зрения эта бактериальная система позволяет нам создавать настраиваемые живые фотонные структуры, которые можно воспроизводить в изобилии, избегая традиционных методов нанообработки", — отмечает соавтор работы Сильвия Виньолини (Silvia Vignolini).
По её словам, подобные бактериальные колонии можно настраивать таким образом, чтобы они изменяли цвет под действием внешних раздражителей, а также взаимодействовали с другими живыми тканями, адаптируя их к различным средам.
Основная сфера применения таких цветных колоний – это, как уже говорилось, создание биоразлагаемых органических и нетоксичных красок, который будут просто "расти" и приобретать нужный цвет, заключают авторы.
Более подробно о своей работе авторы рассказывают в статье, опубликованной в журнале PNAS.
Кстати, о необычных цветах: ранее учёные выяснили, что уникальные клеточные структуры обеспечивают удивительное радужное сияние африканской ягоды.
Напомним также, что исследователи раскрыли "блестящий" секрет жуков скарабеев и изучили самых белых в мире жуков. А вот синий окрас пауков-птицеедов наука объяснить по-прежнему не может.
-
Атака клонов: мутировавшие раки захватывают мир и помогают бороться с болезнью15 суток назад
-
Секрет вредителя: учёные впервые расшифровали геном колорадского жука20 суток назад
-
Генетики: один и тот же ген позволяет нам чувствовать кислый вкус и сохранять равновесие27 суток назад
-
Подсчёт хромосом: раскрыта вековая тайна правильного размножения растений30 суток назад
-
Впервые расшифрован гигантский геном иглистого тритона1 месяц назад
-
Долгожданный геном сумчатого волка рассказал о подробностях вымирания загадочного хищника2 месяца назад
-
Загитова и Медведева лидируют в турнире фигуристок
- Российские хоккеисты вышли в полуфинал Игр
- Спицов и Большунов стали вторыми в командном спринте
- Крушельницкий и Брызгалова лишены бронзы в керлинге
- Полное расписание трансляций Олимпиады
-
Президент огласит Послание не в Кремле
- Российских керлингистов лишили олимпийской медали
- Новейшие российские Су-57 замечены в Сирии
- В России запретили белорусское молоко
- Собянин объявил об установке мемориальной доски Немцову
-
Заявление Крушельницкого пролило свет на ситуацию с допингом
- Российским офицерам выдали отечественные защищенные мобильники за 115 тысяч
- США озвучили условия отказа от размещения ядерных крылатых ракет
- Пропавшее судно "Восток" отследили в районе Ла-Манша
- Семье вернули считавшегося умершим 7 лет назад мальчика
-
Новый Audi A8: объявлены российские цены
- Hyundai рассекретила новое поколение кроссовера Santa Fe
- Названы комплектации и день начала российских продаж кроссовера Geely Atlas
- У "Яндекса" заработал собственный каршеринг
- Toyota назвала российcкие цены на обновленный минивэн Alphard
-
Личная инфляция россиян в 5 раз выше официальной
- Танцы, йога и горячий шоколад: другая жизнь белого воротничка
- Каждый пятый американец имеет долг больше сбережений
- Новый долговой кризис США начнут потребители
- ФРС убедила инвесторов покупать доллар
-
Депутат-мошенник обманул футболиста Смолова на 200 миллионов
- Аренда неликвида: приезжие готовы селиться в убитых квартирах
- Мэр отправил чиновников на заснеженные улицы
- Как организовать освещение в квартире
- "Официально обманутых" дольщиков станет больше
-
Каким бывает допинг: пиво, вентолин и электрический ток
- Как похудеть на пару килограммов: 3 способа, которые обнаружили ученые
- Красное вино полезно для зубов
- Ай, как больно: почему порезы от бумаги такие неприятные
- 7 мифов о прививках, которые развенчали ученые
-
Известного певца друг зарезал на день Святого Валентина
- Следователи выясняют причину смерти девочки в детском саду
- Подозреваемый в педофилии мужчина прошел полиграф
- Суд приговорил к 12 годам колонии москвичку, утопившую дочь в ванной
- Массовая погоня за "бешеной" десяткой попала на видео
-
Гид покупателя: доступный смартфон с "высоким" экраном
- "Ростелеком" снял шестиминутный сериал
- Используете uTorrent? В торрент-клиенте нашли серьезную "дыру"
- В Angry Birds теперь можно заработать деньги
- Криптоамбиции Telegram: Дурову мало $850 миллионов
-
Аномальная уборка: упавшая метровая сосулька искорежила машину
- МиГ-35, барокамера и робототехника: юнармейцам приготовили много сюрпризов
- "Реверс" с риском для жизни: Театр мюзикла решился на эксперимент
- Лесная перепись в Подмосковье: зверей пересчитают по следам
- Миллион тюльпанов, боевые сани и салют: чем удивят выходные
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Теперь у каждого россиянина может появиться Геральт в ванне
- Игра про искусство соблазнения напоминает диалоги Mass Effect
- Известный стример CS:GO подал в суд на Twitch
- Симулятор фейка «Плохие новости» обещает защитить нас от лжи
- Режиссёр Call of Duty хотел бы видеть в главной роли Тома Харди
-
Создан первый в мире гибрид овцы и человека
- Троянский конь в опухоли: синтетические клетки будут убивать рак изнутри
- На пути к световому мечу: фотоны объединили, замедлили и обнаружили у них массу
-
"Лед" уже в кино: отзывы критиков
- Сайт "Тухлые помидоры" вычислил пять худших сериалов
- Лучшие полицейские фильмы
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Актриса Елена Захарова рассказала о смерти дочери и предательстве мужа
- Исповедь певицы Кати Семеновой: "Муж хотел моей смерти!"
- Карине Мишулиной угрожают расправой фанаты Тимура Еремеева
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
-
Кинокритики начали голосование за будущих лауреатов "Оскара"
- В Мексике обнаружены останки человека, жившего 10 тысяч лет назад
- В Российской академии наук появился Совет старейшин
- Россия вошла в десятку лучших туристических направлений мира
Ранее по теме
СейчасПоказать все новости
Олимпиада-2018
Картина дня
Самое читаемое
Авто.Вести.Ru
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Путин поздравил защитников Отечества
"Это вам за пацанов!": 45 секунд подвига Романа Филипова
Трансляции
Инвестор поверил в "Магнит"? Кто покупает акции?
Нужна помощь: Василису Бабчук спасет срочная операция на сердце
Московский мост в Киеве переименовали в Северный
В Брюсселе проходит масштабная полицейская операция
В России заработали новые правила техосмотра
Принцу Гарри и его невесте послали белый порошок
Московские дворники устроили драку из-за лопаты
В России запретили разливное белорусское молоко
Дворники скинули глыбу льда прямо на машину. Видео
Американский курорт: завтра, которого не случилось
Qualcomm анонсировала чип для "Wi-Fi будущего"
ОКР подтвердил выплату 15 миллионов долларов МОК
Навальному вручили протокол и отпустили
Мэйси Уильямс знает, чем закончится "Игра престолов"
Завершилась олимпийская программа в лыжном двоеборье
На авиабазе Хмеймим замечены новейшие российские Су-57
Программа "60 минут по горячим следам"
В Испании поставят памятник погибшим там русским морякам
Из-за инфографики президент огласит Послание не в Кремле
Вдова и дочь Задорнова хотят отказаться от наследства
CAS лишил Крушельницкого и Брызгалову бронзы Олимпиады
15 самых посещаемых городов в мире
Как похудеть на пару килограммов: 3 здоровых привычки
Почему нельзя пропустить "Салют-7" на "России 1": отзывы зрителей
Малышке Вике нужна помощь на пересадку почки
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере