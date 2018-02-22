Сугробы и наледь на дорогах: жители Химок ополчились на коммунальщиков

В Химках десятки жалоб от горожан на плохую уборку. Улицы тонут в гигантских сугробах, пешеходы с трудом передвигаются по обледеневшим тротуарам. Снегом завалены и многие городские парковки, так что автомобилистам приходится самим браться за лопаты. Потом за свободные места начинается настоящая битва.

Колеса пробуксовывают, а днищем машина бороздит сугроб. В подмосковных Химках из-за нечищеных дорог некоторые водители поневоле стали пешеходами.

"Как женщине мне ужасно тяжело. Был момент, когда я машину оставляла и ходила пешком с ребенком", — рассказывает Алла Савельева.

- Посмотрите, сугробы, мы просто не можем разъехаться, наледь!

На соседней улице проезжую часть сковало льдом, а из-за сугробов двухполосная дорога превратилась в узкую колею.

"Это очень большая проблема. Когда тебе навстречу идет автобус, и ты колесом заезжаешь на эту наледь, в итоге ты под автобус скатываешься", — объясняет Андрей Савин.

Рейсовый автобус Химки-Москва на узкой дороге едва не смял по пути припаркованные машины. Водитель вовремя затормозил. До приезда инспекторов проезжей частью стал тротуар. Вдоль него — заснеженные автомобили. Впрочем, "подснежников" хватает по всему городу.

Тем, кто расчистил место для парковки, жалко оставлять его другим, его перекрывают вторым автомобилем. У кого машина одна, пишут гневные записки и кладут их под дворники, мол, мое это место, раз я почистил. Уступать никто не хочет, поэтому такая система бронирования доводит химчан до драк.

Коммунальные службы города завалены жалобами и от пешеходов.

- Посмотрите, какой слой льда! Не посыпано ни крошкой, ни чем-то другим. Я вчера здесь упала!

В тот же день, сетует Наталья, прихватило сердце у соседки. Карета скорой помощи к подъезду подъехать не смогла, встала с торца дома.

Снег во дворе убирает один дворник. На вопрос, почему долго снег не убираете, отвечает четко и доходчиво.

- Трактора нет!

Трактор работает на соседней улице, а еще два погрузчика и самосвалы. Десяток рабочих гребут тротуары лопатами.

Сугробы создают сами коммунальщики, хотя должны их ликвидировать. Например, когда чистили парковку, снег не вывезли, а сгребли в одну большую кучу, а здесь вполне могли бы уместиться два автомобиля.

Химки обслуживают четыре коммунальных предприятия. Все перешли на усиленный режим работы. Но не хватает ни рук, ни техники. Слишком много выпало осадков в феврале.

"Было привлечено 25 единиц техники, на сегодняшний день только по дирекции заказчика в городе работает 62 единицы техники. За прошедшую неделю вывезено около 4 тысяч кубов с дворовых территорий и дорог", — объясняет Руслан Гаевский, директор муниципального предприятия "Дирекция единого заказчика жилищно-коммунальных услуг".

Большой уборке мешают припаркованные вдоль дорог автомобили. По сугробам на крышах можно сделать вывод, что их владельцы придут только весной. Расчищать такие места приходится в ручном режиме. Коммунальщики обещают освободить город от снега за несколько дней.