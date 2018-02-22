Эстафету сквозь снег и ветер выиграли биатлонистки Белоруссии

На биатлонном стадионе олимпийского Пхенчхана завершился предпоследний вид программы – женская эстафета 4х6 км. Россиянки в этом виде не выступали и в их отсутствие чемпионками стали представительницы сборной Белоруссии. Призеры – команды Швеции и Франции.

Спортсменкам по ходу дистанции мешали сильный ветер и налетавший порывами снег, поэтому на стрельбе было много ошибок, что сделало гонку крайне непредсказуемой. На первом этапе лидерство усилиями Лизы Витоцци захватили итальянки. За ними шли представительницы США, Словакии и Норвегии. В то же время немка Франциска Пройс допустила несколько промахов и прошла штрафной круг, передав эстафету только на 12-й позиции.

Второй этап начался с фиаско итальянки Доротеи Вирер – два штрафных круга. В лидеры ненадолго вышла русская словачка Анастасия Кузьмина, но и она на втором рубеже вынуждена была бежать штрафной круг. Вынуждены были пройти штраф и немка Дениз Херманн и норвежка Тириль Экхофф.

Вирер, между тем, вернула лидерство Италии, но на финише этапа уступила Кайсе Мякяряйнен из Финляндии. Далее шли Кузьмина, американка и белоруска Ирина Кривко. Но после второго этапа в 35 секундах расположились 9 сборных, что оставляло вопрос о призерах предельно открытым. Немки шли 12-ми, чешки – 14-ми, украинки – 17-ми.

Третий этап и ветер на рубеже внесли новые изменения в группу лидеров. Промахнулись итальянка Николь Гонтье, немка Франциска Хильдебранд, финка Мари Лаукканен. На финише этапа первой была полька Кристина Гузик, за ней в 20 секундах сборные Франции, Италии, Белоруссии, Словакии и США.

Последний этап отлично начала Дарья Домрачева, которая вывела белорусок вперед после стрельбы лежа. Но все еще интрига сохранялась, поскольку в 15 секундах за трехкратной олимпийской чемпионкой шли четыре команды.

А после стрельбы стоя Домрачева ушла первой, но следом за ней мчались француженка Анаис Бескон и шведка Ханна Оберг. В 25 секундах от лидера были представительницы Швейцарии, Словакии, Норвегии и Польши. Дарья выдержала их натиск, второе место у шведок, третье – у француженок.