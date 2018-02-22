В России запретили разливное белорусское молоко

С 26 февраля Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в РФ некоторых видов белорусского молока и молочной продукции. В первую очередь это касается наливной продукции, потребителями которой являются российские производители, передает ТАСС.

Как говорится в сообщении ведомства, запрет связан с "продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции" и коснется молока наливом и пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных сливок наливом, а также сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных сливок, молочной наливной, концентрированной, сухой сыворотки, сывороточного концентрата и молочного белка. Упакованного молока и молочной продукции ограничения не коснутся.