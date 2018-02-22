Венгерские шорт-трекисты победили в командной гонке на 5 км

В олимпийском Пхенчхане завершилась соревновательная часть в соревнованиях по шорт-треку. В последнем виде программы – мужской эстафете на дистанции 5000 метров – золото завоевала сборная Венгрии.

Второе место заняла сборная Китая, третьими стали канадцы. Российские спортсмены в эстафете на 5000 метров не участвовали.

На дистанции 500 м у мужчин золото завоевал У Дацзин из Китая, который показал время 39,584 секунды и установил новый мировой рекорд. Вторым стал южнокореец Хван Дэ Хон, третьим — его соотечественник Лим Хё Чун. Россиянин Александр Шульгинов не смог преодолеть барьер четвертьфинального раунда.

У женщин на дистанции 1000 метров победила голландка Сюзанн Схултинг. Серебро выиграла канадка Ким Бутен, бронзу — итальянка Арианна Фонтана. Россиянка Екатерина Ефременкова не смогла квалифицироваться в полуфинал.