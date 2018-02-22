Циклон превратил новозеландское ущелье в реку камней

Нагрянувший в Новую Зеландию тропический циклон "Гита" не только затопил расположенные в низине дома и разрушил множество дорог, но использовал и иные "наработки" из области ландшафтного дизайна. Так, в регионе Кентербери на Южном острове после проливных дождей кардинальным образом преобразилась река Ракаиа (и одноименное ущелье) — место воды заняли камни и галька. Грохочущая "водная" артерия привлекла внимание пары местных жителей, снявших смертоносный поток на видео.

"Было очень громко, так, словно самосвал свалил весь гравий на тебя", — рассказала Донна Филд, 20 февраля вместе с сыном отправившаяся посмотреть, как обстоят дела с дорогами.

Интерес к дорожному полотну пропал после того, как семья наткнулась на реку из камней, преодолеть которую не представлялось возможным. Как позже выяснилось, из-за дождей отрезанными от мира оказались восемь ферм, владельцы которых вынуждены были дожидаться, пока не пересохнет каменный поток.