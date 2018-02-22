Дворники скинули глыбу льда прямо на машину. Видео

25-градусные морозы ожидаются в столичном регионе, экстренное предупреждение об аномальных холодах распространило МЧС. Во избежание аварий в период экстремальных морозов городские службы и энергетические компании переведены на усиленный режим работы.

Тем временем коммунальщики не прекращают борьбу со снежными залежами, но вот способы выбирают не всегда удачные. На улице Усиевича рабочие сбивали с крыши сосульки, но почему-то забыли предупредить об этом автовладельцев. В результате под ударом оказались припаркованные машины — на одну из них с большой высоты рухнула огромная глыба льда.

Как сообщила Вестям.Ru руководитель пресс-службы префектуры Северного округа Марина Копылова, по вопросу сброса наледи с крыши жилого дома на улице Усиевича проведена служебная проверка, по итогам которой уволены руководитель подразделения ГБУ "Жилищник" района Аэропорт, ответственный за данную работу, и исполнители.