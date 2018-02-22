Жертвами домогательств в Голливуде стали 94 процента женщин

Журналисты опросили более 840 женщин, работающих в эпицентре мировой киноиндустрии, на предмет повышенного внимания к ним со стороны коллег-мужчин. Большинство участниц исследования заявили, что хотя бы раз к ним приставали, предлагали заняться сексом или отпускали в их адрес скабрезности, сообщает USA Today.

В опросе участвовали женщины, работающие продюсерами, актрисами, режиссерами и сценаристами. Большинство из них отметили, что чаще всего домогаться или преследовать представительниц прекрасного пола позволяли себе более влиятельные мужчины старшего возраста. Многие актрисы признались, что часто их просили раздеться во время прослушивания без предварительных предупреждений.

Около 21 процента опрошенных признались, что как минимум один раз были "вынуждены" заняться сексом на рабочем месте по принуждению. При этом лишь 10 процентов опрошенных решались рассказать кому-то о домогательствах. Большинство боялось, что такая жалоба уничтожит их карьеру.

Представители Центра гендерного равенства и здоровья в Калифорнийском университете отмечают, что частота случаев домогательств в Голливуде в процентном отношении превышает количество аналогичных инцидентов в других профессиональных сферах.

О проблеме домогательств в Голливуде публично заговорили осенью 2017 года. В домогательствах и изнасилованиях, среди прочих, обвинили продюсера Харви Вайнштейна, актеров Кевина Спейси и Джеймса Франко, комика Луи Си Кея и других.