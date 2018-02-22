Сати Спивакова и Константин Крюков представляют спектакль по повести Дины Рубиной

В ближайший вторник, 27 февраля, в Московском музыкальном театре "Геликон-опера" состоится премьера музыкальной драмы "Высокая вода венецианцев" по мотивам одноименной повести Дины Рубиной. Режиссер-постановщик — Денис Азаров.

В ролях — Сати Спивакова (драма), Константин Крюков (драма), Басиния Шульман (фортепиано).

О чем этот спектакль? О жизни. Той, которая наступает, когда человек узнает правду о своем уходе – неизбежном, как у всех нас, но конкретном в данном конкретном случае, обусловленном смертельной болезнью.

Героиня музыкальной драмы "Высокая вода венецианцев", услышав страшный диагноз, на три дня отправляется в Венецию. Ее окружают воспоминания, словно калейдоскоп, мигающие в сознании. Мистическая двойственность зеркальных отражений, завораживающая красота венецианских пейзажей властно уносят в мир, параллельный нашему, где прошлое созвучно настоящему, образы-воспоминания ярко оживают в памяти героини, а сумрачные "высокие воды" Венеции погружают в философское настроение.

Повесть Дины Рубиной, известной современной писательницы, в руках молодого талантливого режиссера Дениса Азарова превратилась в драматический музыкальный спектакль. Под музыку Баха, Скарлатти, Листа, Мендельсона в блистательном исполнении известной пианистки Басинии Шульман монологи героев, которых играют Сати Спивакова и Константин Крюков, заставляют задуматься о ценности человеческих отношений, о том, что жизнь надо сознавать в каждый ее миг, ибо никогда не будет "потом".

Текст повести Дины Рубиной режиссер дополнил стихотворениями Иосифа Бродского, описаниями симптома рака, интервью родителей, чьих детей забрала эта жестокая болезнь. "Все говорят, у вас такой тяжелый материал, а мне кажется, что он должен, наоборот, давать людям возможность ценить то, что есть, и выходить с этого спектакля с пониманием, что бывают какие-то трудности, но в принципе жизнь ‒ классная штука, пока она есть", ‒ отметил актер Константин Крюков в интервью телеканалу "Россия-К".

"Высокая вода венецианцев" заставляет задуматься о многом. "Спектакль-впечатление, спектакль-коллаж, спектакль-ощущение, — считает режиссер Денис Азаров. – О смерти и о том, как ведет себя человек в момент, когда понимает, что находится в последнем пункте своей жизни. О внутренних скелетах в шкафу, секретах и проблемах, которые будут мучить нас до тех пор, пока мы не проговорим их самим себе, не осознаем. Освободиться от них мы сможем только тогда, когда узнаем какую-то страшную весть, или окажемся в ситуации повышенного стресса". Осознание – пожалуй, главное, что зрители выносят с этого спектакля.

"Это насквозь музыкальный спектакль. Музыка звучит очень органично и завораживает: текст переходит в музыкальные фразы, музыка спрашивает, музыка возражает... В этом – главная удача постановки, — призналась после премьеры Дина Рубина. – И, несмотря на то, что автор текста обычно никогда не бывает полностью согласен, мне кажется, спектакль получился!".

Видео-художник постановки — Михаил Заиканов. Сценография и костюмы — Ваня Боуден.

В спектакле звучит музыка Баха, Скарлатти, Листа, Мендельсона и других композиторов, а также стихи Иосифа Бродского.

Начало спектакля – в 19:00, 27 февраля, Белоколонный зал княгини Шаховской Московский музыкальный театр "Геликон-опера".