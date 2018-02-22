Немцову установят мемориальную доску на Малой Ордынке

В московской мэрии разрешили установить мемориальную доску в память об убитом оппозиционном политике Борисе Немцове. Она будет размещена на улице Малая Ордынка, 3.

"Сегодня рассмотрели этот вопрос на заседании Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. Приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову", — написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

При этом градоначальник отметил, что сделано это будет при условии согласия жителей этого дома. Установят памятный знак за общественные деньги.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы на Большом Москворецком мосту. В сентябре 2017 года на доме №3 по улице Малая Ордынка уже пытались установить мемориальную доску в память о политике. Инициатором тогда выступил районный депутат Сергей Марков. Однако она была сорвана общественными активистами, напоминает ТАСС.