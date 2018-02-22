Принцу Гарри и его невесте послали белый порошок

В Кенсингтонский дворец поступил конверт с белым порошком, адресованный британскому принцу Гарри и его невесте, актрисе Меган Маркл.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщило британское издание The Independent , отметив, что инцидент произошел еще 12 февраля.

Поначалу служба безопасности дворца подозревала, что послание содержит сибирскую язву, однако затем выяснила, что белый порошок не представляет угрозы. В настоящий момент Скотланд-Ярд ищет отправителя конверта.

11 февраля такое же послание было доставлено в один из офисов Вестминстерского дворца, в котором проходят заседания парламента Великобритании.

В феврале 2018 года такие конверты были посланы и в США – например, в вашингтонский офис бывшего президента США Барака Обамы.

Другая посылка была адресована Дональду Трампу-младшему.

Во всех этих случаях порошок, обнаруженный в конвертах, оказывался неопасным. Кто стоит за рассылкой таинственных посланий, пока неизвестно.