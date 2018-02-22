Московские дворники устроили драку из-за лопаты

Рабочий инструмент стал причиной ссоры и драки двух дворников, занимавшихся уборкой снега на юге столицы. Впрочем, в момент стычки, как свидетельствует сделанная очевидцем запись, снег как раз никто не убирал, поскольку коллеги следили за схваткой противников.

Инцидент, предположительно, произошел 20 февраля в районе Теплый Стан. Двое мужчин сначала пытались договориться о совместном владении лопатой, но имущественный вопрос не предполагал просто ответа, так что в конце концов дворники сцепились. Кто из них взял верх и получил право первым сразиться с сугробами с помощью добытой в бою лопаты (на протяжении всей схватки ценный приз лежал на земле), остается неизвестным, но автор подчеркивает, что двор все же убрали.

Ранее подмосковные дорожные рабочие превратили проезжую часть в ринг, где выясняли, кто же из них прав.