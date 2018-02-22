Американский рэпер Towkio выпустил альбом в космосе. Видео

25-летний чикагский рэпер Towkio выпустил дебютный альбом "WWW", находясь на высоте 30 километров над Землей. Музыкант поднялся в cтратосферу, а затем совершил свободное падение с парашютом, сообщает DJ Booth.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Towkio в скафандре с символикой своего дебютного альбома, находится в капсуле, готовясь к взлету.



В следующем видео, которое музыкант опубликовал у себя в "Инстаграме", показано, как артист падает вниз, раскрыв над капсулой парашют.

11:11 Публикация от +. GOD W ME (@towkio) Фев 21, 2018 в 9:20 PST

Приземление Towkio прошло успешно.

Рэпер решил полететь в стратосферу не просто так. Альбом чикагского артиста посвящен ощущениям, которые астронавты испытывают от созерцания Земли с большой высоты.

Towkio записывает и выпускает музыку с 2012 года.