Определились даты соревнований для не допущенных к Играм россиян

Министерство спорта РФ объявило даты проведения открытых Всероссийских спортивных соревнований по лыжным гонкам, бобслею, конькобежному спорту, биатлону и шорт-треку. Соревнования в пяти регионах России пройдут с 24 февраля по 5 апреля. Участие в них примут 920 спортсменов и 262 тренера.

Сочи с 20 по 26 марта примет турнир по бобслею и скелетону, лыжные гонки пройдут с 24 февраля по 3 марта в Архангельской области. Соревнования по конькобежному спорту – с 23 по 25 марта в Коломне. Биатлон – с 27 марта по 5 апреля в Ханты-Мансийске. Шорт-трек – с 29 марта по 1 апреля в Санкт-Петербурге.

На соревнованиях ожидается участие многих известных российских спортсменов, например: Сергея Устюгова, Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Александра Касьянова Александра Третьякова, Елены Никитиной, Дениса Юскова, Павла Кулижникова, Руслана Мурашова, Виктора Ана, Антона Шипулина и многих других.

Все вышеперечисленные спортсмены не получили приглашения на Олимпийскаие игры в Пхенчхане.