Американский полицейский "разнял" дерущихся, застрелив одного из них

Американский полицейский "разнял" дерущихся, застрелив одного из нихЧитайте нас в Telegram
В сети размещены кадры инцидента с летальным исходом с участием сотрудника транспортной полиции города Окленда, расположенного в штате Калифорния на восточном побережье США. Стрельба произошла в начале января этого года, однако видео было обнародовано только на днях.
Все началось с того, что патрульный, дежуривший на станции, услышал выстрелы. Он выбежал н улицу и обнаружил двух дерущихся мужчин.
По версии самого полицейского, он решил, что потенциальные подозреваемые устроили поединок за пистолет, из которого и велась стрельба.
Страж порядка приблизился к перекрестку, где происходила драка, несколько раз приказал ее участникам показать руки, чтобы он мог убедиться, что у них нет оружия, после чего трижды выстрелил в спину поднимавшемуся на ноги мужчине.
Пострадавший, впоследствии идентифицированный как Салем Тиндл, 28 лет от роду, был доставлен в больницу, где и скончался.
Второй подозреваемый получил пулевое ранение в ногу.
В настоящее время полиция не разглашает иные обстоятельства произошедшего, так как расследование по факту применения табельного оружия еще продолжается.
Известно, что правоохранители не собирались делать достоянием общественности видео с нательной камеры, однако были вынуждены опубликовать его, после того как родственник покойного разместил в соцсетях запись расстрела, снятую им во время показа видео, организованного в полицейском управлении для членов семьи Салема Тиндла.
Адвокат семьи Тиндлов сообщил, что первоначальное заявление полиции о том, что патрульный был вынужден открыть огонь, так как увидел пистолет в руках у подозреваемого, не подтверждается видеозаписью.
Брат покойного считает, что произошедшее было "хладнокровным убийством" и собирается подготовить судебный иск.
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