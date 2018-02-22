Американский полицейский "разнял" дерущихся, застрелив одного из них

В сети размещены кадры инцидента с летальным исходом с участием сотрудника транспортной полиции города Окленда, расположенного в штате Калифорния на восточном побережье США. Стрельба произошла в начале января этого года, однако видео было обнародовано только на днях.

Все началось с того, что патрульный, дежуривший на станции, услышал выстрелы. Он выбежал н улицу и обнаружил двух дерущихся мужчин.

По версии самого полицейского, он решил, что потенциальные подозреваемые устроили поединок за пистолет, из которого и велась стрельба.

Страж порядка приблизился к перекрестку, где происходила драка, несколько раз приказал ее участникам показать руки, чтобы он мог убедиться, что у них нет оружия, после чего трижды выстрелил в спину поднимавшемуся на ноги мужчине.

Пострадавший, впоследствии идентифицированный как Салем Тиндл, 28 лет от роду, был доставлен в больницу, где и скончался.

Второй подозреваемый получил пулевое ранение в ногу.

В настоящее время полиция не разглашает иные обстоятельства произошедшего, так как расследование по факту применения табельного оружия еще продолжается.

Известно, что правоохранители не собирались делать достоянием общественности видео с нательной камеры, однако были вынуждены опубликовать его, после того как родственник покойного разместил в соцсетях запись расстрела, снятую им во время показа видео, организованного в полицейском управлении для членов семьи Салема Тиндла.

Адвокат семьи Тиндлов сообщил, что первоначальное заявление полиции о том, что патрульный был вынужден открыть огонь, так как увидел пистолет в руках у подозреваемого, не подтверждается видеозаписью.

Брат покойного считает, что произошедшее было "хладнокровным убийством" и собирается подготовить судебный иск.