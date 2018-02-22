В Брюсселе проходит масштабная полицейская операция

На юго-западе Брюсселя проходит крупная полицейская операция, причиной которой стало сообщение об убийстве, передает ТАСС.

В полиции рассказывают, что неизвестный польского происхождения зашел в магазин и стал свидетелем убийства. Полицейские проверили указанный им адрес, но ничего там не нашли. Вслед за эти поступил сигнал об экстренной эвакуации в соседнем доме, на место прибыл спецназ, который проверит здание.

Полиция продолжает блокировать квартал. Жителям близлежащих домов рекомендовано не выходить на улицу.