Российские инженеры сделали комплекс "Огонь" мощнее и дальнобойнее

Тульское научно-производственное объединение "Сплав" значительно увеличило эффективность реактивной системы залпового огня А-22 "Огонь". Во-первых, дальность полета снаряда РСЗО выросла с 4,5 до 9,5 километров. Во-вторых, сам боеприпас стал мощнее. Теперь при его разрыве разлетаются почти 3 тысячи осколков, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех", куда входит НПО "Сплав".

РСЗО А-22 "Огонь" – это основное вооружение российских десантных кораблей на воздушной подушке "Зубр". Они оснащены сразу двумя пусковыми установками, по 22 снаряда в каждой.

Свое название комплекс получил неслучайно. Кроме осколочно-фугасных боеприпасов, у него есть еще и зажигательные. В них содержатся около 5 килограммов горючей смеси. Главная задача А-22 "Огонь" – зачистить берег от противника перед высадкой десанта.