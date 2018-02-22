Биатлонистка Домрачева стала самой титулованной в истории Олимпиад

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала первой в истории четырехкратной победительницей Олимпийских игр. Ранее спортсменка вместе с партнершами по команде завоевала золото в эстафете на Играх в Пхенчхане.

Белоруска обошла словачку Анастасию Кузьмину и немку Кати Вильхельм, у которых по три золотые награды. Предыдущие три золотые олимпийские медали Домрачева завоевала в Сочи в 2014 году, выиграв три личные гонки: пасьют, индивидуальную гонку и масс-старт.

Отметим, что ранее лыжница сборной Норвегии Марит Бьорген опередила своего соотечественника и мужа Домрачевой Оле-Эйнара Бьорндалена по числу олимпийских наград в зимних видах спорта.