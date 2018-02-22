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22 февраля 201817:40

Мама может: жительница Орла организовала сыну "зеленый коридор" в пробке

YouTube/Настя Варданян

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Жительница Орла на минуту взяла на себя функции регулировщика, чтобы помочь своему сыну выбраться из автомобильной пробки. "Разрулив ситуацию", она стала героиней местных соцсетей, где теперь в ходу выражение "Не пропускают? Сынок, сейчас мама все исправит!".

 

Любопытный случай произошел утром 20 февраля на пересечении Васильевской и 1-й Посадской улиц, где после двух аварий образовался серьезный затор. Водителю Opel требовалось прорваться сквозь пробку, но никто и не думал его пропускать. Тут-то на асфальт и ступила спасительница. Женщина вклинилась между машинами и остановила две полосы, дав возможность сыну проехать перекресток, после чего вернулась в салон.

Ряд водителей после публикации ролика отметили, что на пересечении этих двух улиц пассажирам частенько приходится устраивать "зеленые коридоры" для машин, ибо малейшая авария приводит к образованию серьезной пробки.

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