В Санкт-Петербурге задержан мигрант, планировавший теракты

Выходец из Центрально-Азиатского региона задержан в Петербурге по подозрению в подготовке террористических актов.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности РФ по региону.

Контрразведчики отметили, что мужчина планировал совершить террористические акты в местах массового скопления людей, прежде всего, на транспорте.

В настоящее время сотрудниками ФСБ проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Личность задержанного в интересах следствия не разглашается.