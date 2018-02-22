Трое египетских полицейских поймали выпавшего с балкона ребенка

Трое дежурных полицейских спасли жизнь пятилетнего ребенка, которой выпал с балкона на третьем этаже. Инцидент сняла камера наблюдения, установленная у входа в банк, охраной которого и занимались стражи порядка.



ЧП произошло около 17:00 в субботу, 17 февраля, в египетском городе Асьют.



На кадрах видно, как полицейские замечают, что что-то происходит наверху. Затем на них резко падает ребенок — одному из мужчин удается его поймать.



Как сообщают СМИ, малыш не пострадал. А вот спасший его полицейский получил травмы и был госпитализирован.