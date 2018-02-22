В мужском финале олимпийского турнира по керлингу сыграют сборные США и Швеции

Сборные США и Швеции пробились в финал олимпийского турнира по керлингу. 22 февраля обе команды одержали победы в своих полуфиналах.

Команда США в полуфинале обыграла канадцев со счетом 5:3. В другом полуфинальном матче сборная Швеции победила швейцарцев — 9:3. Российская мужская сборная по керлингу на Олимпийские игры в Пхенчхане не отобралась.

Матч за третье место пройдет 23 февраля. Финал турнира по состоится 24 февраля.