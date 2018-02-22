МиГ-35, барокамера и робототехника: юнармейцы смогут попробовать все

Тому, как воспитывать в молодежи уважение к своей истории, посвящен форум "Я — Юнармия", который открылся в подмосковном парке "Патриот". На мероприятии ждут до 8 тысяч юношей и девушек. У гостей есть два дня на то, чтобы прикоснуться к штурвалу МиГа или пульту от беспилотника.

Множество мастер-классов, встречи с учеными и олимпийскими чемпионами и участники со всей страны — все это первый Всероссийский молодежный форум "Я — Юнармия". Познакомиться с лучшими из лучших и найти свое призвание: открывая форум, статс-секретарь Николай Панков признается, что эта площадка для юнармейцев — как путешествие во взрослую жизнь.

Фигуры высшего пилотажа на МиГ-35 — штурвал, приборная панель и очки виртуальной реальности. И вот ты уже пилот истребителя. На стенде Центра подводных исследований Русского географического общества можно примерить шлем, гидрокостюм, научиться оказывать первую медицинскую помощь и даже залезть в барокамеру. Замкнутое пространство, никаких лишних движений — ощущения не самые приятные. Но все эти неудобства стоит испытать. Такая барокамера используется для транспортировки пострадавших.

Мастер-классы по робототехнике, приемы самообороны, знакомство с новейшими образцами вооружения — все это по замыслу организаторов должно показать юнармейцам, какой современной может быть армия.

Форум продлится два дня. За это время его посетят до 8 тысяч юнармейцев.