Лесная перепись в Подмосковье: зверей пересчитают по следам

В Приокско-Террасном заповеднике Подмосковья начали традиционную перепись животных. В заказнике их около 60 видов: от кабанов и косуль до куниц и норок. Узнать, появились ли новые обитатели, и понять, как меняется численность зверей, можно лишь зимой, когда лежит снег. Переписчики идут по следам и читают тайные знаки.

Бескрайний лес сливается с горизонтом. Через ели и сосны по узким тропинкам сотрудники Приокско-Террасного заповедника пробираются вглубь леса. Вдвоем, а то и поодиночке они выходят на след "невидимых" зверей.

Перепись населения. Диких млекопитающих вычисляют по следам в непролазных сугробах. Что для обывателя обычная яма, для специалистов — уникальный отпечаток. По нему вычисляют все индивидуальные особенности.

"Кабан небольшое животное, у него короткие ножки, поэтому, когда он идет, если снег глубокий, он заволакивает снег за собой. У лося больше след и высокая нога, он достает лапу из снега полностью и ставит ее в следующее место", — объясняет Виктор Благушин, научный сотрудник Приокско-Террасного биосферного заповедника.

Куницы, белки, выдры, лисы, олени. Всего в прошлом году в Приокско-Террасном заповеднике насчитали 57 видов животных. Перепись здесь проводят каждый год на протяжении более 70 лет. На особой территории охота и любая хозяйственная деятельность под запретом. Человек здесь лишь наблюдатель.

"Мы заповедник, у нас задача сохранять природу и ее изучать. Мы смотрим изменение численности животных. В основном сейчас мы смотрим копытных — это пятнистые олени, косули, кабаны и лоси", — рассказывает Сергей Маслов, сотрудник Приокско-Террасного биосферного заповедника.

100 километров пеших маршрутов за несколько дней. Лес поделен на зоны, у каждой свой номер. По следам определяют не только животных, но и их передвижения.

Снегопад в этом году добавил хлопот работникам заповедника. Если прошлой зимой кое-где они еще могли передвигаться на велосипедах, то сейчас проехать можно только на лыжах. Каждый день минимум 10 километров в поисках свежих следов. Кто из зверей прятался в снегу, а кто просто пробегал мимо, определяют с первого взгляда. Если "взять след" не получается, в ход идет дедукция.

Пока одни животные скрываются от глаз человека и только оставляют следы, других в заповеднике можно разглядывать часами. Зубровый питомник — уникальный проект. 70 лет назад этот вид был исчезающим. Приокско-Террасный заповедник помог ему уцелеть. Каждая особь на учете и занесена во Всемирный перечень зубров.

Летом 2017 года 12 молодых животных сбежали с территории, испугавшись урагана. Вернули всех. Подросших планируют выпустить в дикую природу, в леса центрального Черноземья. Остальных представителей последних диких быков в Европе можно увидеть на полуторачасовой прогулке по территории питомника.