Виктор Васин из-за травмы может пропустить чемпионат мира

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Виктор Васин может пропустить чемпионат мира 2018 года. Игрок получил травму 21 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против сербской "Црвены Звезды".

ЦСКА одержал победу со счетом 1:0 и по сумме двух матчей вышел в следующую стадию турнира. Васин был заменен на 25-й минуте из-за повреждения. Как сообщает "Советский спорт", у защитника диагностирован рецидив крестообразных связок колена.

Ранее тяжелую травму колена получил другой защитник сборной России Георгий Джикия, участие которого в домашнем чемпионате мира также находится под вопросом.