Путин поздравил защитников Отечества

Российские военные в Сирии проявили блестящую подготовку, решительность и бесстрашие.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества.

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что российские военнослужащие "достойно исполняют свой долг, сражаются решительно, бесстрашно, до конца!"

Он отметил, что у людей в погонах особое отношение к оружию и к армии и, обращаясь к руководству оборонных министерств Армении, Венесуэлы, Казахстана, Катара, Монголии, Сербии, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, приглашенным на торжественный вечер, выразил надежду, что во время визита в Москву они успеют ознакомиться с работой Минобороны России.

Путин обратил их внимание на то, что в ВС РФ создан Национальный центр обороны страны, по его словам "высокотехнологичная, удобная структура для управления Вооруженными силами, да и вообще государством в особых условиях".

Он выразил надежду, что увиденное в российской армии может быть использовано в вооруженных силах данных государств.