В США состоялись испытания первого аэротакси. Видео

Представители авиастроительной компании Airbus опубликовали видео с испытаний первого прототипа летающего такси Vahana, которые состоялись на одном из полигонов американского города Пендлтон, штат Орегон. Машина работает на электрических двигателях и способна подниматься на высоту до пяти километров.

У аэротакси Vahana овальная каюта, у нее есть самолетные крылья, а также восемь моторов, с помощью которых транспортное средство поднимается в небо.

Работа над проектом Vahana началась в 2016 году. Согласно замыслу Airbus, основная задача аэротакси – решение проблем с пробками в больших городах. В планах компании построить линейку маленьких частных самолетов, которые будут стартовать и приземляться на крышу той или иной постройки.