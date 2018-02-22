Савченко высмеяли в Сети за "древних украинцев" и костюм не по размеру

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в своей передаче на телеканале NewsОne "порадовала" зрителей своими познаниями истории, а также модным костюмом.

По мнению Савченко, украинцы существовали "с прадавних времен, столетия с четвертого-пятого до нашей эры, или после нашей эры".

"В любом случае, украинцы всегда, весь период развивались в том ракурсе, что становились индивидуалистами, потому что ценили собственный труд", — сказала парламентарий.

Также она считает, что украинцы никогда не нуждались во власти и избирали своих руководителей сами в периоды опасности и "сбрасывали" их, когда опасность проходила. "Это было общество равных среди равных", — подчеркнула Савченко.

Однако, как сообщает РИА Новости, интернет-пользователи познания депутата не оценили. "Когда Надька пускается в исторические экскурсы, тут, конечно, тушите свет, господа", — отметил Вадим Б.

Также в комментариях раскритиковали Савченко за странный наряд. Пиджак и брюки были явно не по размеру. Alexander Chukhalenko попросил купить Савченко "новый костюмчик", так как "из этого она уже выросла". Другие предложили Надежде прекратить есть деликатесы и записаться в спортзал, так как "уже фигура как у генерала стала". "Выдали доярке костюмчик от Гуччи...﻿" – написал Walldemart.