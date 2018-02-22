Первый арестованный по "театральному делу" страдает паническими атаками

В Петербурге арестован первый из подозреваемых в хищении 45 миллионов рублей при реконструкции Малого драматического театра. До конца вечера суд объявит решение по остальным фигурантам. Все они — представители частных подрядчиков, которых обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Мера пресечения в деле похищения 45 миллионов, выделенных на строительство новой сцены МДТ избирается сегодня сразу для трех фигурантов дела, задержанных вчера. К этой минуте приговор вынесен только одному из них. И это арест.

Максим Корнеев, соучредитель компании "Стройсоюз СВ". Следствие утверждает, что именно этой компанией в 2015-16 годах присваивались средства ФГБУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации", которая занималась возведением нового корпуса театра. Строительство заморожено на этапе котлована, все сроки сорваны.

Максима Корнеева задерживали накануне, в частном доме за городом. Собирался спокойно и планомерно. В суде заявил о наличии двух малолетних детей и иждивенцев — жены и мамы. Страдает паническими атаками и часто посещает психотерапевта.

А вот его страницы в соцсетях: фото за рулем яхты, видео, как выходит из дорогого автомобиля.

По версии следствия, на предметы роскоши — недвижимость и автомобили и тратились похищенные 45 миллионов. Статья 159, "мошенничество", предусматривает наказание от 2 лет лишения свободы. А следствию известно, что Корнеев уже пытался покинуть страну, и уехать в США, где у него имеется коммерческая организация.

В Малом драматическом, знаменитом театре Европы, открытие новой сцены ждали в мае этого года.

Решения о мерах пресечения для двух других фигурантов также будут вынесены сегодня.